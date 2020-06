Governo de Andradina altera local de semáforo para melhorar mobilidade na avenida Guanabara

ANDRADINA – A Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Governo de Andradina realizou a reinstalação de um novo semáforo na Avenida Guanabara, no cruzamento da Rua Aquidauna, no último sábado (30). O equipamento foi transferido da rua Campo Grande (quarteirão anterior).

Como explica o membro do Conselho Municipal de Trânsito, José Henrique Pastorelli, a medida foi tomada para dar maior segurança a pedestres e motoristas, após estudos e dados passados pela Polícia Militar.

“São semáforos quatro tempos que facilitarão as conversões de saída da avenida, sendo uma prevenção de acidentes. A mudança foi necessária para um maior controle do tráfego nesta esquina onde há o superatacadão e posto de combustíveis.”, destaca Pastorelli ressaltando que os motoristas devem estar atentos.

Neste último fim de semana, foram instalados quatro novos contadores nos semáforos da entrada da cidade pela Marechal Rondon (capital/Interior), acesso à unidade JBS Friboi e acesso à estrada vicinal Nemezião de Souza Pereira (Timboré Pedreira) .

Secom/Prefeitura