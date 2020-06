Tamiko assina acordo com Caixa que permite servidores pausar pagamento de consignado por 90 dias

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue realizou encontro com a gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Andradina, Flavia Cristina Dias Vieira e com o superintendente executivo, Paulo Henrique Costa da Silva, para autorizarem a suspensão de pagamentos de consignados nas linhas de créditos destinada aos servidores públicos municipais.

A medida possibilita que servidores que tenham empréstimos consignados suspendam a cobrança por até 90 dias. A solicitação pode ser feita através do número whatsapp (18) 3702 6114. O telefone é exclusivo para o agendamento da solicitação pelo aplicativo.

Além do agendamento, o atendimento pelo whatsapp serve também para tirar dúvidas sobre a análise de carência e sobre o novo contrato para o pagamento das parcelas em 90 dias.

“Em função da pandemia do coronavírus, o banco oferece esta flexibilização que é importante neste momento”, destacou Tamiko durante a assinatura do documento na última quinta-feira (28).

Participaram também os secretários de Administração, Antonio Sérgio da Fonseca Filho; de Fazenda, Planejamento e Gestão, Fernando Henrique Ramos e do diretor de Recursos Humanos, Guilherme Obici.

Atendimento para auxílio emergencial

A agência da Caixa de Andradina abriu no último sábado (30/05), das 8h às 12h para atendimento exclusivo do auxílio emergencial, quando iniciou o pagamento da segunda parcela para quem nasceu no mês de janeiro.

Secom/Prefeitura