Andradina reabre comércio sob forte fiscalização; máscara é obrigatória

ANDRADINA – A flexibilização da quarentena com a reabertura das lojas do centro comercial, shopping e de bares e restaurantes vem acompanhada de uma intensa fiscalização aos cuidados contra a contaminação do novo coronavírus.

Em Andradina, assim que as lojas abriram as portas na manhã desta segunda-feira (1), a equipe de fiscalização do Governo de Andradina e policiais militares da Atividade Delegada, percorreram o comércio orientando para as obrigatoriedades exigidas pela equipe médica e de vigilância da Secretaria de Saúde e Higiene.

Cada segmento tem característica diferente de cuidados conforme o ramo, porém os pontos comuns a todos são o uso obrigatório de máscara por parte de clientes e funcionários, controle de acesso, distanciamento e pontos de higienização.

As lojas, bares e restaurantes precisam limitar em 50% a capacidade de atendimento, guardarem distância mínima de 1,5 metro, manter portas e janelas abertas em tempo integral além de disponibilizar álcool em gel 70% a todos. Conforme o decreto municipal aos bares e restaurantes a música deverá ser apenas de som ambiente, não sendo permitido aos clientes dançarem.

Aos escritórios a deliberação é dar preferência a reuniões com clientes por videoconferência ou atendimento por meio de aplicativos de mensagens, disponibilizar trabalho remoto aos funcionários e limitar em 50% o atendimento presencial.

Os ônibus de fretamento usados por comerciantes também tiveram alteração para voltar a funcionar pelo novo decreto assinado pela prefeita, Tamiko Inoue, porém também com limite de 50% da capacidade dos assentos evitando que uma pessoa viagem ao lado da outra.

Secom/Prefeitura