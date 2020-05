Assaltantes invadem lotérica em Birigui e roubam dinheiro e malotes

De acordo com a polícia, três assaltantes entraram na lotérica usando máscaras, como as usadas para a prevenção da pandemia do coronavírus, e anunciaram o roubo.

Dos três ladrões, dois estavam armados, sendo um portando uma pistola e o outro uma arma aparentando ser um fuzil.

Segundo a polícia, o homem que estava com o fuzil ficou na porta do local, enquanto os outros dois entraram para fazer o assalto.

Os clientes da lotérica saíram assustados, quando a dupla usou uma marreta para arrombar a porta divisória e conseguir entrar nos caixas.

Para a fuga, eles usaram um carro, que ficou estacionado na rua lateral da lotérica. A polícia começou a fazer buscas para encontrá-los. Ao achar o carro, houve tiroteio e um suspeito foi preso, além do veículo usado na fuga que foi apreendido, já em Araçatuba (SP).

A lotérica não soube informar valores, mas todo o dinheiro dos caixas no momento da ação foi levado, assim como os malotes que lá estavam. Ninguém ficou ferido.

G1