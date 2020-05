Dupla é presa no Gasparelli acusada de tráfico, associação para o tráfico de droga e receptação

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite da última terça-feira (12), os ajudantes gerais Marcelo Silva (38 anos) e Luiz Fernando de Santana (40), residentes provisoriamente na rua José Martins Rodrigues (antiga rua 6), no bairro Gasparelli, acusados de tráfico, associação para o tráfico de droga e receptação, ao serem flagrados com cocaína/crack, maconha, além de diversas ferramentas e produtos suspeitos de serem furtados e trocados por droga. Os dois homens presos foram encaminhados ao plantão policial, indiciados e permaneceram à disposição da justiça. Os dois são originários da cidade de São Paulo.

Foram apreendidos 17,9 gramas de cocaína/crack; 2,6 gramas de maconha; R$10,00; lixadeira/esmerilhadeira da marca Makita, soprador Stilhl; 02 cortadores de pisos; pistola pneumática usada em borracharias; multiprocessador Mundial; turquesa e cabo elétrico para máquina de soldar.

As prisões dos dois homens aconteceram quando uma equipe de Força Tática formada pelo sargento PM Fagundes, cabos PMs Gomes e Resende, realizava patrulhamento pelo bairro Gasparelli, e ao passarem pela rua 06, abordaram uma pessoa da cidade de SP capital, recém saída do sistema prisional, com situação criminal por dois 157 (roubo), quatro portes de armas (artigo 14), um 180 (receptação), entre outros, e informou que morava pelo bairro Mineira, mas não sabia o nome da rua e nem o numeral, e estava ali para ver uma garota. O homem está em liberdade condicional.

Duram os questionamentos sobre o que ele estava fazendo ali, quem era a pessoa que ele estava esperando, o homem acabou por confessar que estava morando há 15 dias na casa de número 1280, da rua 06, daquele bairro.

Em ato contínuo os policiais entraram na referida casa e em seu interior abordaram outra pessoa oriunda de Carapicuíba/SP, também recém saída do sistema prisional, com situação criminal por dois tráficos (artigo 33) e um roubo tentado (artigo 157).

Durante revista na casa, foram localizadas porções de cocaína/crack dentro de um frasco plástico, uma porção de maconha e R$10,00, além de 2 maquinas Makitas, 1 soprador Stihl, 1 pistola pneumática, cortadores de piso e várias outras ferramentas.

As partes, entorpecentes e materiais, foram conduzidos ao Plantão Permanente, onde foi elaborado boletim de ocorrência de flagrante de tráfico/associação ao tráfico de drogas e receptação, permanecendo ambos a disposição da justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A ocorrência teve apoio da equipe de Força Fática com sargento PM Alexander, cabos PMs Costa Júnior e Dileti.