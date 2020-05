Estudante morre após bater Biz em carro no Guatambu

Um morador em Araçatuba foi detido após ameaçar e tentar agredir os policiais e o motorista do carro, alegando que eles haviam matado o irmão dele; depois descobriu-se que ele era amigo da vítima

BIRIGUI – O estudante Wesley Alexandre Ferreira da Silva Alonso Dias, 28 anos, morador no bairro Fátima, em Birigui (SP), morreu após bater a Honda Biz que conduzia em um carro na rodovia Senador Teotônio Vilela, mas conhecida como Guatambu, na noite de domingo (3).

Após a colisão, um morador em Araçatuba foi detido por desacatar e tentar agredir policiais militares, alegando que haviam matado o irmão dele. Mais tarde, descobriu-se que ele não era irmão da vítima.

Segundo a polícia, a colisão aconteceu por volta das 22h, no quilômetro 3,3 da estrada, que fica nas imediações de um motel.

Policiais militares rodoviários foram ao local após serem informados do caso e encontraram a motoneta com placa de Araçatuba, caída debaixo de um Ford Fiesta, com placas de Birigui.

Contramão

O condutor do carro, um ajudante de motorista de 54 anos, morador no Country Ville, em Araçatuba, disse à polícia que seguia sentido a Birigui e que a motoneta invadiu a pista contrária, batendo de frente com o carro, sem que houvesse tempo para frear.

Com o impacto, a Biz foi parar debaixo do Fiesta, enquanto o condutor foi lançado por cima do veículo, caindo no asfalto.

O local foi preservado para a realização de perícia, mas o corpo foi removido do asfalto para evitar outro acidente. O motorista do Fiesta e a passageira do carro não se feriram. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Agressões

Enquanto os policiais aguardavam funcionários da empresa funerária São Judas Tadeu remover o corpo, chegou ao local um homem de 34 anos, morador no bairro Nova Iorque, em Araçatuba. Segundo a polícia, ele estava bastante exaltado, se apresentou como irmão de Wesley.

Ele perguntou quem teria matado o irmão dele e ao ser informado que o estudante havia invadido a pista contrária, provocando a colisão, quis saber quem era o condutor do veículo e tentou agredi-lo, dizendo que iria matá-lo.

Além disso, ele desferiu um soco contra um dos policiais, só não o atingindo porque outro policial o segurou por trás e os dois caíram no chão.

Algemado

Como o ajudante continuava exaltado, ele teve que ser algemado e colocado na viatura até que o corpo fosse removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

O investigado foi levado para o plantão policial de Birigui, onde constatou-se que na verdade ele não era irmão da vítima, mas sim um amigo.

O ajudante será indiciado por ameaça, desacato, resistência e lesão corporal. Após ser ouvido, ele foi liberado.