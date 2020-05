Mecânico de automóveis comete suicídio por enforcamento no bairro Benfica

Corpo dele esta sendo velado na empresa funerária Rosa de Saron e será sepultado às 18h,no cemitério São Sebastião

ANDRADINA – O mecânico de automóveis Geraldo Boaventura da Silva, o “Mandi”, de 56 anos, residente na rua Santa Catarina, bairro Benfica, cometeu suicídio por enforcamento na manhã de terça-feira, 05, dentro da oficina que estava acabando de construir localizada na rua Ceará, 2810, mesmo bairro em que mora. Ele chegou a ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, realizadas manobras na tentativa de ressuscitá-lo, sem sucesso. Seu corpo está sendo velado desde as 16h na funerária Rosa de Saron e o sepultamento acontece às 18h, no cemitério São Sebastião.

Segundo apurado pela reportagem, seu corpo foi encontrado por um irmão e um sobrinho pendurado a uma corda, no fundo do prédio, em um espaço reservado para lavagem das peças. A exemplo do que já faziam há algum tempo, irmão e sobrinho da vítima se preparavam para mais um dia de serviço, próximo de 8h, na oficina que tinha inauguração prevista para daqui uma semana.

“Mandi” era bastante conhecido na cidade por ter trabalhado por um longo período na oficina da Ford em Andradina. A atitude extrema do homem deixou chocado a população local, conforme várias postagens postadas em redes sociais, como facebook e whats app.

Ele trabalhou ainda na Center Pneus e recentemente estava trabalhando na oficina LS Center Pneus Centro Automotivo, enquanto aguardava a inauguração de sua empresa.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para comparecerem ao local do suicídio, assim como a Polícia Civil, que vai investigar os fatos, além da perícia técnico/científica.