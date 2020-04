Homem é preso acusado de tentativa de homicídio ao atirar contra policial militar

ANDRADINA – O serviços gerais Matheus Reze Gomes, de 26 anos, residente na Vila Mineira, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de domingo, 26, acusado de tentativa de homicídio quando reagiu a uma ordem de parada dada por policiais militares e efetuar disparos de arma de fogo. Um dos PMs acertou um disparo em sua perna esquerda, prendeu-o e, depois de medicado, foi encaminhado ao plantão policial, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Polícia Militar.

A prisão do acusado, que já tem passagens na Polícia por tentativas de homicídio, já que, segundo policiais militares, estaria envolvido na guerra de gangues, aconteceu quando, por volta das 5h30, uma equipe da PM foi acionada pelo COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para averiguarem denúncia de disparos de arma de fogo em um cruzamento no bairro Vila Mineira, mais precisamente das ruas Vitório Guaraciaba com Princesa Isabel.

Ao chegarem ao local, os policiais militares avistaram um indivíduo que, notando a chegada da viatura, evadiu-se a pé e segurando algo na cintura. Ao virar na esquina da rua Aquidauana com Pereira Barreto, próximo ao Bar Sereias, sacou um arma de fogo e efetuou vários disparos contra os policiais que oi perseguiam.

Os policiais militares revidaram a injusta agressão e efetuaram dois disparos com a pistola .40 da corporação, tendo um dos tiros acertado o lado externo da coxa da perna esquerda do acusado. Mesmo atingido, o indivíduo seguiu na fuga pulando muros e telhados, sendo cercado e preso algum tempo depois, após o apoio de outras várias equipes da PM.

Ferido na perna esquerda, foi socorrido pela unidade de Resgate até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por avaliação médica e sutura do ferimento a tiro e liberado para registro da ocorrência no Batalhão da PM e depois para o plantão policial, para registro da ocorrência na Polícia Civil.

Questionado sobre os fatos, o indivíduo admitiu que foi ele mesmo quem efetuou disparos no cruzamento daquele bairro minutos antes da chegada dos Policiais, o que assustou vizinhos do local e por isso o acionamento da PM. Ele admitiu também ter efetuado um disparo em direção aos policiais enquanto corria na tentativa de fugir da abordagem.

Encaminhado à sede do 28º BPM/I foi elaborado Inquérito Policial Militar. Já pelo plantão permanente da Polícia Civil foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi recolhido à carceragem do local até conhecer a decisão do juiz na segunda-feira, 27, já que não esta havendo audiência de custódia presencial, ficando à disposição da justiça.

A arma utilizada pelo acusado não foi localizada pela Polícia Militar, mesmo tendo sido feito uma grande varredura pelos locais da possível fuga e onde ele esteve escondido antes de ser localizado.