Homem em bicicleta morre atropelado na vicinal de Planalto

É o segundo acidente com morte de pessoas em bicicletas na mesma estrada vicinal em um espaço de apenas uma semana

ANDRADINA – O serviços gerais Edilson de Souza Alves, o “Doda”, de 45 anos, residente na rua Silva Jardim, bairro Pereira Jordão, morreu na noite deste domingo, 26, ao ser atropelado quando andava de bicicleta pelo quilômetro 3 da estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda ao patrimônio de Planalto. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnico/científica. Não foi informado o horário de sepultamento.

Segundo informações do atropelador à Polícia Militar, o atropelamento aconteceu próximo das 19h, quando “Doda” seguia em uma bicicleta, estilo “mountain bike”, na cor prata, sem luzes refletivas aparentes, sentido Andradina/Planalto e ao se aproximar de uma grande curva, foi atropelado pelo Fiat Fiorino, modelo furgão, na cor branca, dirigido pelo construtor e pastor Waldinei Pedrosa, 39 anos, residente na Vila Mineira.

O pastor estava em companhia de sua esposa, e seguiam rumo à cidade de Guaraçaí, onde ministraria um culto on line.

Com o violento impacto, “Doda” sofreu traumatismo craniano e entrou em óbito no local dos fatos.

O pastor informou ainda que devido a curva acentuada, um outro veículo que seguia em sentido contrário ao dele, estava com as luzes altas e, logo depois de passar por esse veículo, acionou a luz alta também, quando deparou com o ciclista no meio da via. Mesmo freando forte, não conseguiu evitar o atropelamento. A esposa do pastor que estava em sua companhia, passou mal e precisou ser encaminhada pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e deixou aquela unidade de saúde antes de a Polícia poder ouvi-la.

Não há no solo sinais visíveis de frenagem. Foi convidado e submetido a realização do teste do etilômetro passivo com resultado negativo.

Após os trabalhos de perícia, o corpo ficou aos cuidados da irmã da vítima, identificada por Maria, que se comprometeu a acionar os serviços funerários para a remoção do corpo.

Ocorrência apresentada no Plantão Policial para registro de boletim de ocorrência.

NA CASA DA IRMÃ

Alguns acreditam que “Doda” possa ter tentado ir até a casa de sua irmã, moradora no patrimônio da Planalto, distante 9 km do centro de Andradina. Alguns chegaram a pensar que ele estivesse perdido por aquela vicinal, devido seu envolvimento com o alcoolismo.

CICLISTAS TENHAM CUIDADO

Algumas pessoas questionaram que “Doda” não era ciclista habituado a frequentar aquele estrada vicinal. Porém, vale lembrar que, nem mesmo os dois graves acidentes com mortes agora registrados, fizeram com que ciclistas parassem de praticar exercícios naquela vicinal, uma das mais perigosas para se frequentar, principalmente na primeiras horas da manhã, ou ainda no entardecer, quando o sol atrapalha a visão dos motoristas, ou pior ainda a noite, quando a visibilidade é bastante prejudicada pela baixa visibilidade.

SEGUNDA MORTE EM UMA SEMANA

Essa é a segunda tragédia que acontece na estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, resultando na morte de duas pessoas. A outra aconteceu no último dia 17, quando o sargento aposentado da PM e assessor do município de Andradina, Sergio Faustino Teixeira, 55 anos e sua esposa Josirene Gomes de Araújo Teixeira, a “Jô”, de 52 anos, foram atropelados quando praticavam ciclismo com um casal de amigos, o homem também policial militar, só que da ativa.

Com lesões gravíssimas nas bacias, os dois foram socorridos para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e, devido a gravidade dos ferimentos, foram transferidos às pressas para a Santa Casa de Andradina, onde Faustino foi operado naquela mesma noite. Ele vem se recuperando gradativamente naquela unidade de Saúde.

Já sua esposa morreu as 3h do sábado, 18, quando sofreu uma hemorragia ao ter a veia femural da perna esquerda lesionada enquanto aguardava ser transferida para a cidade de Araçatuba, já que seu caso exigia uma operação de grande complexidade por ter sofrido lesões severas na bacia.