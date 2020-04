Josirene Araújo não resiste aos ferimentos e morre na Santa Casa

Ela e o marido, Sérgio Faustino, sargento reformado da PM e assessor municipal, praticavam ciclismo na vicinal de Planalto quando foram atropelados. Um casal amigo saiu ileso.

ANDRADINA – A ex-funcionária da Santa Casa de Andradina, Josirene Gomes de Araújo Teixeira, a “Jô”, de 52 anos, residente na rua Londres, n Jardim Europa, em Andradina, não resistiu aos ferimentos de um atropelamento quando praticava ciclismo e faleceu na madrugada desta sexta-feira, 17, na Santa Casa local, para onde havia sido transferida após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O velório dela acontece a partir das 13h30, na funerária Rosa de Saron e o sepultamento está previsto para as 17h30.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu quando ‘Jô’ e o marido, o sargento aposentado da PM, assessor municipal e ex-vereador, Sérgio Faustino Teixeira, de 55 anos, junto com o casal amigo formado pelo PM Costa Junior e a esposa dele, Bruna Gomes Costa, praticavam ciclismo na quinta-feira, 16, próximo de 18h (e não 20h como informado anteriormente), pela vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que liga os municípios de Andradina e Murutinga do Sul.

Quando já retornavam pela referida vicinal em uma curva acentuada localizada aproximadamente 600 metros da ETEC Sebastiana Moraes (Escola Agrícola), foram atropelados pela caminhonete GM D20, na cor bege, dirigido pelo sitiante Emílio Sussumu Assano, de 48 anos, residente em um sítio na cidade de Mirandópolis. Assano informou que o sol baixo daquele horário (18h), atrapalhou sua visão. Ele se dirigia também para Andradina.

Com o violento impacto, Josirene e Faustino foram jogados no asfalto da posta. As duas bicicletas ocupadas por eles ficaram com as rodas traseiras completamente amassadas, conforme constatado pela reportagem em fotos e na bicicleta Mazzotti, na rua jesus Trujillo, centro, para onde foram encaminhadas.

Depois de socorridos até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e devido a gravidade dos ferimentos, Faustino e a esposa Josirene foram transferidos por volta das 20h pelos próprios bombeiros até a Santa Casa local, já que ele reclamava de muitas dores no abdômen.

Em seguida eles foram submetidos a exames de Raio X, tendo sido constatado nele um grave fratura da bacia, que chegou a criar um espaço entre os ossos de aproximadamente 4 centímetros, sendo encaminhado imediatamente a sala de cirurgia, e, depois de operado, permanece internado na UTI – Unidade de Pronto Atendimento, consciente e estabilizado.

‘Jó’ também havia sido submetido a exames de raio X, sendo constatado que sua bacia havia sofrido trincado em dois lugares distintos. Porém, durante a noite descobriu-se que ela sofreu fratura completa de um dos lados da bacia e trincado na ponta do outro lado.

Familiares chegaram a postar em whats que o caso mais grave era o de Faustino e ela estava na enfermagem aguardando laudos para saber o que seria feito de seu caso.

Porém, durante a madrugada seu caso complicou e ela acabou sofrendo parada cardíaca por volta das 3h ainda quando estava na enfermagem, não dando tempo nem de encaminha-la para a UTI – Unidade de Tratamento Intensivo.

O IML – Instituto Médico Legal de Andradina não divulgou o laudo oficial da morte de Josirene Araújo, mas a reportagem obteve informação com exclusividade de uma pessoa que prefere não ter o nome divulgado por enquanto que o órgão confirmou a ele que a causa da morte foi hemorragia na artéria da parte posterior da coxa (parte interna da veia femural na altura da coxa), provavelmente lesionada pelo trauma quando da colisão na parte traseira da bicicleta.