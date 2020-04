Jovem que usava GM Celta para entregar drogas é preso pela PM de Três Lagoas

Após o flagrante, o jovem de 24 anos confessou que utilizava o GM Celta para fazer a entrega das drogas

TRÊS LAGOAS – Um jovem acabou preso no final da tarde desta terça-feira (14) por uma das equipes da Polícia Militar após ter sido flagrado entregando droga a uma usuária.

Segundo dados do boletim de ocorrência número 879/2020, uma guarnição realizava rondas na região do bairro JK e em dado momento, flagrou no cruzamento da Avenida Jary Mercante e Rua Egídio Thomé, uma mulher em uma moto Honda Biz recebendo um embrulho de uma pessoa que estaria em um automóvel GM Celta de cor vermelha. O flagrante foi fotografado pelos policiais que iniciaram acompanhamentos táticos com o apoio de outras equipes para abordar os suspeitos.

Minutos depois, a mulher foi abordada na Avenida Filinto Müller, esquina com a Rua Munir Thomé, na área central da cidade. No bagageiro da moto, a PM localizou uma porção de maconha. A suspeita alegou ser usuária de drogas e confirmou ter adquirido a maconha do homem que estava no Celta.

Diante a confirmação, a polícia obteve êxito em abordar o suspeito na Rua Yamaguti Kankit, no bairro Santos Dumont II. Em seu veículo Celta, a polícia localizou várias porções de maconha e certa quantia em dinheiro.

Em continuidade a ocorrência, a polícia foi até a casa do suspeito, na Rua Etelvino Custódio de Queiroz no bairro Santa Rita. No local foram encontrados em dois banheiros, vários tabletes de maconha. No armário da cozinha, a polícia localizou dinheiro, balança de precisão, papel filme, uma faca, material geralmente utilizado para o embalo da droga.

Após o flagrante, o jovem de 24 anos confessou que utilizava o GM Celta para fazer a entrega das drogas. Após receber voz de prisão, o acusado de tráfico de drogas foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) e autuado em flagrante pelo respectivo crime.