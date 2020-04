Andradina registra o primeiro caso positivo para Coronavirus

Paciente é um empresário de 71 anos e está cumprindo quarentena em isolamento doméstico, junto com a namorada, também suspeita de coronavirus

ANDRADINA – A Secretaria da Saúde de Andradina comunicou em redes sociais nesta terça-feira, 14, e através de vídeo da médica infectologista, Terezinha Manteiga, que a cidade de Andradina registrou seu primeiro caso de coronavírus na cidade (Covid 19). O paciente é um empresário de 71 anos, de grande convívio social, que desde o último dia 5 de abril passou a sentir os sintomas. Ele então fez os exames, que deu positivo para a doença.

Com a confirmação ele foi colocado em isolamento em seu apartamento no centro da cidade e está sendo monitorado por equipe médica, pela namorada e pela equipe de vigilância epidemiológica do município. Ele sente dores pelo corpo e leve falta de ar. Ela fará o exame nesta quarta-feira, 15. Ela já está em isolamento preventivo.

O contágio pode ter ocorrido quando o empresário recebeu no mês de março em seu escritório, um amigo morador de Birigui. Dias depois ele ficou sabendo que a família dessa pessoa estava contaminada pelo vírus. Todos começaram a sentir os sintomas característicos da doença.

A notícia do registro do primeiro caso de coronavirus em Andradina colocou em polvorosa todas as plataformas de redes sociais com pessoas comentando e alguns irresponsáveis até postando foto da suposta vítima. O nome dela também andou sendo postado por várias pessoas que cogitavam ser esta sua verdadeira identidade. Por se tratar de um caso de saúde séria, o site não vai publicar nome, nem a foto dessa pessoa suspeita.