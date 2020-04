Alunos da rede municipal vão receber alimentos do Governo de Andradina

ANDRADINA – O Governo de Andradina, por orientação da prefeita Tamiko Inoue, vai distribuir mensalmente kit de merenda escolar aos alunos da rede municipal de educação enquanto durar a suspensão das aulas devido à pandemia do novo coronavírus.

A Secretaria de Educação está abrindo um cadastramento online pelas redes oficiais do município às pessoas que tem acesso à internet, mas também aceitará a inscrição diretamente nas escolas ou até pelo telefone da unidade.

Segundo a secretária de Educação, Lucilene Novaes, não se trata da distribuição de uma cesta básica aos alunos, e sim dos alimentos não perecíveis que são preparados diariamente na merenda. Serão kits com pacotes de arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate e óleo, por exemplo. O município também estuda a possibilidade de fazer a distribuição de frutas, verduras e legumes.

“A proposta é garantir atendimento aos nossos alunos e sabemos que a merenda é um reforço alimentar para muitas das nossas crianças. Porém ressaltamos que estamos preparando os kits para atender a necessidade do aluno. Tanto que as famílias que têm mais de uma criança na rede municipal precisam preencher um formulário por aluno, pois será um para cada”, comentou.

Para adquirir os gêneros alimentícios o Governo de Andradina utilizará recursos próprios e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme lei sancionada pelo Governo Federal que permite o uso do repasse.

O cadastramento poderá ser feito 14 a 22 de abril pelo site oficial www.andradina.sp.gov.br, www.educacaoandradina.com.br ou diretamente na escola onde o aluno estuda. Diante da demanda o município marcará a data da distribuição.

Tanto para o cadastramento quanto para a entrega as autoridades sanitárias recomenda que sejam seguidas as medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus como a utilização de equipamentos de proteção individual, adoção de distanciamento mínimo entre as pessoas envolvidas, rápido contato entre servidores e usuários e implantação de sistema de revezamento ou cronograma de atendimento de usuários impeditivo de aglomeração de pessoas nos locais de entrega.