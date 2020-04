Governo de Andradina bate meta de vacinação em idosos contra influenza

ANDRADINA – O Governo de Andradina por meio da Secretaria de Saúde atingiu a meta de vacinação contra a influenza de 2020 com 104% de cobertura. Até agora foram 8.741 doses aplicadas no público-alvo que são os idosos.

Segundo explica o secretário da pasta, Farid Hadad, o objetivo só foi alcançado devido aos esforços das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) coordenados pela Vigilância Epidemiológica (VE) em realizar a vacinação domiciliar.

Farid ressalta que a vacinação vai continuar de casa em casa. “O cidadão que ainda não foi vacinado ou tem alguma dúvida pode ligar para telefone 3702 2249”.

O Governo de Andradina em parceria com o Ministério da Saúde do Governo Federal antecipou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza como estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse inverno. A medida também é para auxiliar os profissionais de saúde a descartarem influenza na triagem de casos suspeitos para coronavírus.

“A vacinação domiciliar foi adotada devido ao risco aumentado de transmissão do novo coronavírus em ambientes com aglomeração de pessoas assim como a evidência de taxa de letalidade mais elevada em pessoas acima de 60 anos”, completa o secretário.

Secom/Prefeitura