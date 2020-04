Sitiante é preso acusado de furtar madeira de uma propriedade na Primavera

ANDRADINA – O sitiante A. A., 44 anos, residente na Fazenda Progresso, foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 06, acusado de furto qualificado, depois de flagrado com diversas tábuas e palanques de aroeira retirados de um barracão localizado em um sítio na Fazendo Primavera. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A madeira recuperada foi restituída ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática com sargento PM Aguilera, cabos PMs Alécio e Ceballos, recebeu informação da vítima que um vizinho de sua propriedade na fazenda Primavera ouviu barulho vindo do sítio dele, parecendo que tinha alguém desmanchando o barracão que servia de galpão e para retirada de leite.

O proprietário então entrou em contato com a Polícia Militar., que, através do Copom – Controle de Operações da PM, acionou a equipe de Força Tática Comandada pelo sargento Aguilera.

Ao chegarem na propriedade citada, os policiais constataram que o autor já teria se evadido, já que um arame que havia sido colocado pelo proprietária tinha sido cortado pelo acusado.

Os policiais decidiram realizar um patrulhamento pelas imediações da propriedade furtada e na estrada vicinal (terra), que liga os municípios de Andradina e Nova Independência, no trecho entre um posto de gasolina e a fazenda Primavera, encontraram o acusado dirigindo um Vectra na cor prata, com uma carretinha acoplada e carregada coma madeira furtada.

Ao ser abordado, o sitiante já confessou aos policiais militares que pegou mesmo a madeira sem pedir ao proprietário e por ter encontrado a porteira fechada na saída com arame, decidiu corta-lo para poder ir embora.

Segundo o proprietário do sitio furtado, desde que teve problemas na coluna e precisou opera-la, teve que mudar-se mais próximo para a cidade, deixando sua propriedade sem ninguém após arrenda-la para plantação de cana. Sem ninguém no local, isso fez com que ocorressem muitos furtos pelo sítio, e o último deles foram as tábuas do antigo “mangueirão”.

Como não está havendo audiência de custódia presencial no fórum local, o acusado aguardou na carceragem do plantão pela decisão do juiz.

O delegado plantonista liberou para a esposa do acusado o veículo e a carretinha utilizados para transportarem a madeira furtada.