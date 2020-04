Rocam captura procurado da Justiça em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde de segunda-feira, 06, R. A. B., 32 anos, residente no bairro Pereira Jordão, por força de um Mandado de Prisão em caráter inicial em regime aberto, expedido pela Vara de Execuções Criminais de Andradina. Encaminhado por uma viatura militar até o 1º DP, seria apresentado no forum local para que sua situação e pendência perante a justiça fosse resolvida. Ele assinou uma advertência da justiça e foi colocado em liberdade.

A captura do condenado aconteceu depois que uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, formada pelo cabo PM Silvio e soldado PM Carvalho, em patrulhamento pelo bairro Pereira Jordão, avistou alguns indivíduos próximo a uma residência alvo de homicídio e tentativa de homicídio no ultimo dia 27 de março. Quando essas pessoas perceberam a aproximação da equipe militar, se portaram de forma suspeita.

Diante dos fatos, foi realizada a abordagem em todos conforme preconiza o procedimento operacional padrão (POP), de abordagem a indivíduos em atitude suspeita, os quais foram submetidos à busca pessoal e nada de ilícito foi localizado com eles.

Em continuidade aos procedimentos, foi feita consulta via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar dos abordados, sendo que constou para R. A. B., mandado de prisão em regime aberto, cuja data do delito furto, é de 03/03/3018. Diante da informação de MPO contra ele, foi dada voz de prisão e, diante do receio de fuga, tendo em vista o local da abordagem, foi necessário o uso de algemas conforme preconiza a súmula vinculante do STF n° 11, resguardando a integridade do abordado e da equipe.

Vale esclarecer que pelo local, em apoio à abordagem, compareceu a viatura do comando delegada com Ten PM Caldeira e Cbs PMs Andrade e Allain e CGP 1 Sgt PM Crepaldi e Cb PM Balani, posteriormente conduzindo o capturado até o 1° DP, sendo apresentado ao delegado de Polícia para as providencias cabíveis.

Por fim, o delegado ratificou a prisão ao abordado, ficando este a disposição da justiça pela sede daquela unidade policial, até apresentação digital de sua situação e decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial. Ele acabou assinando uma advertência da Justiça e colocado em liberdade.