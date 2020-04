Primeira parcela ou cota única do IPTU podem ser quitadas até quinta sem juros e multa

ANDRADINA – O Governo de Andradina por meio da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão informa que o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) poderá ser realizado até o dia 09 de Abril com isenção de juros e multa.

O pagamento pode ser feito usando o mesmo carnê sem a necessidade de recálculo pela Prefeitura.

Os contribuintes que não receberam os carnês via correios, poderão emitir pelo endereço eletrônico www.andradina.sp.gov.br no menu “2ª Via IPTU e ISQNN” ou solicitado pelo e-mail: cadastro.tributos@andradina.sp.gov.br. Vale ressaltar que as demais parcelas continuam com seus prazos de vencimento inalterados até segunda ordem. A medida de prorrogação foi tomada considerando o protocolo da Saúde, Decreto Municipal nº 6.918/202.“Evite aglomeração de pessoas. É hora de se prevenir contra o coronavírus. Prefira o pagamento pelo internet banking do computador ou celular”, destaca o secretário da pasta, Fernando Henrique Ramos.