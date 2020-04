Motorista de micro-ônibus foge após invadir preferencial e matar jovem que teve moto atingida em MT

O acidente ocorreu às 5h45 no bairro Nova Várzea Grande em Várzea Grande.

Keli Jaqueline Queiroz Leite, de 29 anos, não resistiu e morreu no local.

Segundo a Deletran, a motocicleta dela foi atingida pelo micro-ônibus no cruzamento com a Rua Minas Gerais.

A motocicleta trafegava pela Rua Maranhão e, ao chegar no cruzamento com a Rua Minas Gerais, o micro-ônibus invadiu a preferencial batendo de frente com a motocicleta.