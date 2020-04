Vídeos mostram ações da PM com 2 mortos em favelas de SP; Polícia Civil e Corregedoria apuram se agentes executaram suspeitos

2º caso: Zona Leste

Vídeos gravados por celulares mostram o momento que policiais militares tentam tirar o suspeito de roubar um carro do veículo na Travessa Padre de Manacá, no Jardim da Conquista, em São Mateus, Zona Leste, na noite de quinta-feira (2).

De acordo com a ocorrência, Carlito não quis se render quando foi abordado pelos agentes dentro do carro roubado. O documento informa que ele estava com três armas (uma pistola .40, um revólver calibre 38 e uma pistola 380) e que as para atirar nos PMs, que teriam revidado.