Governo de Andradina e Ministério Público estão recebendo doações na Campanha Covida

ANDRADINA – O Governo de Andradina, através do Fundo Social de Solidariedade em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo está realizando a Campanha Covida, Cuidar é Amar.

O projeto está recebendo doações de produtos de higiene, limpeza e alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade no município. A arrecadação será destinada as famílias que são acompanhadas pela Secretaria de Promoção e Assistência Social.

A doação presencial pode ser feita na Secretaria de Promoção a Cidadania e Direitos Humanos na Praça Stella Maris das 8h às 12h de segunda a sexta-feira.

“Existe a necessidade de engajarmos e sermos solidários, neste momento de dificuldades para famílias, especialmente as autônomas”, comenta a presidente do Fundo Social Mirtes Kobayashi.

Também foi criado um fundo para receber doações em dinheiro. A doação ao Fundo Covid-19 é feita través do Banco do Brasil, agência número 0273-9 e conta-corrente 40.400-4.

“Vamos cuidar das famílias mais vulneráveis nesse momento de crise. Todo o recurso será fiscalizado pelo Ministério público”, destaca a promotora de Justiça da Comarca de Andradina, Rubia Motizuki.

Secom/Prefeitura