Governo de Andradina reabre comércio com distanciamento social e forte fiscalização

ANDRADINA – O Governo de Andradina anunciou que parte dos estabelecimentos comerciais que estavam sob quarentena poderão reabrir as portas a partir desta segunda-feira (6), porém terão que seguir uma série de restrições para evitar a propagação do novo coronavírus (covid-19). As escolas municipais e creches continuarão fechadas.

Em decreto assinado pela prefeita Tamiko Inoue e elaborado junto a equipe técnica da Saúde, administrativa e jurídica o município de Andradina deixa o regime de isolamento, mas indica o distanciamento social.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Farid Haddad, a preocupação agora é a população confundir que a reabertura do comércio signifique que o período crítico do coronavírus tenha acabado.

“Muito pelo contrário. É preciso lembrar que o Brasil vem batendo recorde de morte diária pelo covid-19 e a população precisa redobrar os cuidados já que muitos que estavam em casa passarão a sair mais. Quanto mais ficar em casa menos risco de contato com o vírus a pessoa tem. Ainda orientamos a sair apenas o necessário”, comentou o secretário reforçando a tese de que se a cidade registrar casos positivos as medidas restritivas de isolamento poderão ser solicitadas novamente pelas autoridades sanitárias.

“O isolamento do idoso que faz parte do grupo de risco e das crianças serão mantidos e por isso o município vai manter as escolas e creches fechadas por mais um período. Também iremos seguir com o atendimento domiciliar na vacinação da H1N1 e de entrega dos medicamentos”, completou.

Segundo a equipe de fiscalização o comércio que desrespeitar as normas de controle de atendimento, de distanciamento ou não obedecer às orientações de higienização para os funcionários e clientes com álcool em gel 70% ou lavatórios com água e sabão pode ser autuado e ter o alvará de funcionamento temporariamente suspenso.

Segundo o vice-prefeito, Pedro Bentivoglio Filho, o fechamento do comércio por um período foi extremamente necessário para que Andradina mantivesse o controle de casos da doença e para a conscientização da população.

“Durante este período o município tomou diversas medidas para proteger a saúde da população e se preparou para emergências. Equipamentos como os respiradores, por exemplo, não estavam sendo encontrados para compra ou locação em todo o País. Neste período de quarentena conseguimos encontrar cinco respiradores para alugar e o hospital mais cinco, que foi tudo o que encontramos disponíveis. Hoje estamos consolidando a implantação do Centro de Atendimento do Covid e por isso temos mais segurança em promover esta decisão de reabertura do comércio, ainda mesmo que tenha restrições”, comentou Pedrinho.

O secretário de Negócios Jurídicos, Leonardo de Freitas, enaltece que o Governo de Andradina vem atuando junto com o Ministério Público, equipe da Vigilância Sanitária e médicos especialistas para tomar sempre as melhores decisões possíveis à população.

“O decreto de reabertura do comércio prevê uma avaliação diária da situação da saúde pública e caso a movimentação de pessoas sem os devidos critérios comece a ter relação com o aumento da covid-19, a volta do isolamento não é descartada pelas autoridades”, comentou.

O secretário de Administração, Antônio Sérgio da Fonseca Filho, anunciou que junto com o comércio a Prefeitura também vai retomar os serviços públicos. Segundo ele a prorrogação da primeira parcela e pagamento à vista do IPTU até o próximo dia 9 continua valendo sem a necessidade de substituição do boleto.

Podem abrir:

– As lojas que não estavam elencadas como de serviços essenciais podem reabrir as portas em horário comercial a partir de segunda-feira, 06, sob fiscalização diária dos cuidados de distanciamento social. Os restaurantes, lanchonetes e bares podem voltar a servir alimentação no local com número reduzido de clientes e distanciamento de 1,5 metro. Nas feiras livres o consumo de atendimento ainda continua suspenso. Os hotéis também podem retomar as atividades seguindo as medidas de higienização. Barbearias, esmalterias, cabeleireiras, clínicas estéticas e afins devem continuar atendendo com agendamento e limite máximo de um cliente.

Ficam fechados:

– Locais que proporcionam aglomeração de pessoas como casas noturnas, boates, cinemas, clubes, igrejas, academias, escolas e espaços desportivos em geral continuam com medidas restritivas sem autorização para reabertura por indicação das autoridades sanitárias.

Secom/Prefeitura