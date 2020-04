Ajudante de pintor corta a mão com facão em “briga” no jardim Alvorada

ANDRADINA – O ajudante de pintor R. S. S., de 51 anos, residente na rua Santos Dumont, Jardim Alvorada, sofreu um corte superficial na mão direita, ao se envolver em uma possível briga na tarde de terça-feira, 31/03, com uma pessoa conhecida pelo apelido de “Boca Preta”. Acredita-se que o homem tenha se ferido sozinho, já que apresentava estar sob influencia de bebida alcoólica. Ele foi socorrido pelo resgate até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicado e liberado posteriormente.

O incidente teria acontecido depois dele se entender com o indivíduo conhecido pelo apelido “Boca Preta”, morador na mesma rua. Em determinado momento o ajudante de pintor pegou um facão e ao manuseá-lo, acabou sofrendo o corte na mão direita.

Depois da “briga” na rua Santos Dumont, “Boca Preta” foi até a casa de uma família amiga localizada na rua José Bonifácio, mesmo bairro em que mora, sendo “perseguido” pelo ajudante de pintor.

Já nessa casa o ajudante tentou entrar no imóvel, sendo impedido pela moradora do local. Depois de uma breve discussão, ele acabou saindo do local em uma bicicleta. “Boca Preta” pernoitou na casa da família, com medo de represálias.

Depois o ajudante ainda foi até a casa de uma sobrinha no jardim Europa e contou uma história fantasiosa e acabaram registrando boletim de ocorrência de agressão a faca. Minutos depois, ele acabou confessando que não foi vítima de agressão e acabou se ferindo sozinho na tentativa de agressão a “Boca Preta”, que mora a 300 metros dele.