‘Não havia pendência e ele já chegou pra conversar com uma arma’, diz advogado sobre morte de ex-prefeito

AMAMBAI/MS – A família do ex-prefeito e assessor especial no Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul, Dirceu Luiz Lanzarini, de 62 anos, alega que pagou todas as pendências trabalhistas do capataz Luis Fernandes, de 54 anos. Ele se entregou à polícia nessa quinta-feira (13), pouco mais de duas semanas após ser apontado como autor da morte de Dirceu e também por atirar no genro dele, Kesley Aparecido Vieira Matricardi, de 33 anos.