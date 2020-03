Feirão da Agricultura tem novo horário de funcionamento

ANDRADINA – O Governo de Andradina, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, informa que o Feirão da Agricultura Familiar, a partir da próxima segunda-feira (16), será realizado em um novo horário, das 16 às 20 horas.

De acordo com o secretário da pasta, Ricardo Lujan, essa mudança visa atender melhor aqueles que trabalham durante o dia. Outra novidade é que além de hortifrútis, o público terá uma praça de alimentação.

O objetivo é oferecer à população andradinense variedades de alimentos saudáveis diretos do produtor, com preços exclusivos e abaixo de qualquer tabela. Entre eles estão alface, rúcula, cheiro verde, abóbora, tomate-cereja, quiabo, couve-flor, entre outros.

O Feirão é realizado na Central de Alimentos, localizado na entrada do Bairro Gasparelli (atrás do Posto Rio Sul). “Venha prestigiar o melhor dos produtos do campo”, finaliza Lujan.

Secom/Prefeitura