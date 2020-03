Homem morre após desmaiar no volante e bater em árvore em Itapetininga

Câmeras de segurança flagraram o veículo passando pela Rua João Alcindo de Moraes em alta velocidade, minutos antes do acidente.

Segundo a enteada da vítima, o homem teve uma crise e desmaiou no volante, fazendo com que o veículo acelerasse direto pela rua, que é a principal do bairro, e colidisse com uma árvore.