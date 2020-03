Cabo PM Andressa é homenageada pela Câmara de Vereadores de Lavínia

LAVÍNIA – A Câmara de Vereadores de Lavínia realizou na noite da ultima quarta-feira, 04, seção de homenagens às mulheres de destaque da sociedade de Lavínia. Dentre as agraciadas estava a Cabo PM Andressa, pelos relevantes serviços prestados. A policial feminino é integrante do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, prestando serviços em Lavínia.

Segundo o vereador propositor, a policial agraciada recebeu uma Moção de Aplausos daquela casa de Leis em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por ela no combate ao crime naquela cidade, onde tem atuação destacada.

“Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por me proporcionar estar aqui hoje, aos vereadores de Lavínia por terem me escolhido para representar as mulheres e receber a Homenagem ao Dia da Mulher, a minha Família e amigos por estarem sempre ao meu lado. Parabéns as demais homenageadas e dedico essa homenagem a todas as mulheres que são guerreiras, mães, esposas, filhas. Obrigada a todos pelo carinho e por ter nos acolhido tão bem na ‘Cidade Garota’, e estamos aqui à disposição para servir ao cidadão de bem”, finalizou a cabo PM Andressa.

