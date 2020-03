Secretaria Municipal de Educação recebe novos veículos

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue realizou, na manhã de segunda-feira (02), a entrega oficial de três veículos destinados à Secretaria Municipal de Educação.

Com mais de 30 unidades escolares entre creches, escolas de ensino infantil e fundamental, além das rurais, os veículos serão usados para suporte, visitas e fiscalizações dos supervisores de ensino, apoio dos coordenadores e transporte de professores.

Tamiko explica que o Governo de Andradina aumentou a qualidade dos serviços da rede municipal com novas unidades e ampliação das atuais escolas, como as creches do Quinta dos Castinheira e da Vila Mineira. Também foi ampliado o quadro de funcionários.

“Inserimos os coordenadores de Educação Especial e Educação Infantil. Além disso, contratamos os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, professores de Inglês, entre outros. Tudo para proporcionar cada vez mais um ensino de qualidade para nossas crianças”, explica Tamiko ressaltando que a educação de base é prioridade de sua gestão.

Ao todo foram investidos R$ 267.900,00 com recursos próprios. Através de processo licitatório foram adquiridos um veículo VW Gol, um VW Voyage e uma Van Mercedes Benz Sprinter com capacidade para 16 lugares.“Agradecemos a prefeita por mais esta conquista para a educação municipal”, comenta a secretária da pasta, Lucilene Novaes.

O ato de entrega aconteceu no Centro de Educação Infantil “Milton Francisco Jorge”, na Vila Mineira, com a presença da

coordenadora da unidade, Magali Zolezi Dias Santos da coordenadora geral, Marcia Ferreira Marques Pugliese, da coordenadora de administração e serviços, Maria Helena Santana, a nova coordenadora de Educação Infantil, Mary Andrea da Silva Santos e a chefe de Transporte Escolar, Adriana Moretto.

Secom/Prefeitura