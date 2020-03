Exército envia bandeiras nacionais para escolas municipais

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira (03), o vice-prefeito Pedro Bentivoglio recebeu as bandeiras enviadas pelo Exército Brasileiro destinadas às escolas municipais.

O 1º sargento Moises de Souza Mattos esteve no Paço Municipal e realizou a entrega das bandeiras aos representantes de sete escolas de ensino fundamental da Secretaria de Educação.

Essa é uma iniciativa do Governo Federal que tem o objetivo de incentivar atos cívicos entre os alunos, como por exemplo, o respeito à bandeira como um símbolo da pátria, a valorização do país e fazer com que os alunos se tornem cidadãos conscientes do seu papel na sociedade.

“É de extrema importância que as crianças conheçam a bandeira nacional e saibam valorizá-la“, comentou Pedrinho. Participaram também do ato, a secretaria de Educação, Lucilene Novaes, e a secretária de Habitação, Denise Silva.