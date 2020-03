Integração marca primeira semana dos alunos da Univesp em Andradina

ANDRADINA – Durante toda a semana na véspera de carnaval, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda do Governo de Andradina, com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), realizaram a recepção dos novos alunos da turma de 2020.

Denominada Primeira Semana da Integração Acadêmica, o encerramento aconteceu na última sexta-feira (21), com a “festa dos calouros”, onde foi realizado um coquetel para os 40 alunos recém-chegados em clima de descontração, com música, gincanas pedagógicas, palestras e brincadeiras.

“Nossas boas vindas têm a finalidade de apresentar o espaço físico, nossos professores, coordenadores, secretários e a metodologia de ensino”, comenta a secretária da pasta Jane Martins.

Para 2020 a Univesp oferece cursos gratuitos de Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Engenharia da Computação, além dos novos cursos de Letras, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) e Ciência de Dados.

O polo da Univesp Andradina fica à rua Humberto de Campos, 229 (atual Centro de Atendimento ao Cidadão e antigo Sesi). Vale lembrar que o Governo de Andradina investiu em estrutura para receber a Univesp no município, cerca de R$ 400 mil.

Secom/Prefeitura