Entrega de documentos da bolsa de estudos e auxílio-transporte vai ate dia 6

ANDRADINA – O Governo de Andradina, por meio da Secretaria de Promoção e Assistência Social informa que os candidatos que fizeram o cadastro on-line para a concessão de bolsa de estudos tem até a próxima sexta-feira, 06, para entregarem a documentação. O prazo também vale para alunos do município que requisitaram o auxílio-transporte válido para estudantes que frequentam cursos fora da cidade para o primeiro semestre de 2020.

A entrega dos documentos dever ser feita na Secretaria de Promoção e Assistência Social, localizada na Rua Humberto de Campos, nº 229, das 9 às 16 horas. O telefone é (18) 3722 7259.

No menu “Auxílio-transporte” e “Bolsa de Estudos” no site oficial do município www.andradina.sp.gov.br, o interessado pode conferir a documentação necessária.

Segundo explica a secretária da pasta, Sandra Pereira, tem direito a bolsas de estudos estudantes de cursos técnicos profissionalizantes, tecnológicos e superiores, que se enquadraram na triagem socioeconômica de acordo com Lei Municipal.

No auxílio-transporte o aluno também passa pela triagem socioeconômica. Entre os documentos obrigatórios que constam no edital estão o comprovante de matrícula, cópia dos comprovantes de renda de todas as pessoas da casa com idade superior a 16 anos e comprovante de residência.

As duas ações são políticas públicas do Governo de Andradina que visam promover o acesso à educação em seus diferentes níveis, principalmente direcionado aos jovens.

Secom/Prefeitura