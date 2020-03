Parque aquático do ATC sedia Torneio Regional de Natação da FAP

ANDRADINA – A diretoria de esportes do ATC – Andradina Tênis Clube promove no próximo sábado (07), em seu parque aquático, Torneio Regional de Natação da Federação Aquática Paulista, com inicio a partir das 8h30, devendo se estender até às 14h. Uma grande estrutura está sendo montada em parceria com o Governo de Andradina para sediar essa competição oficial.

O evento contará com cerca de 140 atletas, a partir de oitos anos, oriundos das cidades de Votuporanga, Rio Preto, Presidente Prudente e Andradina. A equipe andradinense, sob o comando dos professores Elenei Payá e Jonílcio Avelino da Silva, irá participar com 40 atletas.

Para o presidente do ATC, Alex Ferreira, “é muito bom sediar uma competição desse nível e receber esses atletas que irão ajudar mais ainda na motivação das nossas crianças”. A APAN – Associação de Pais e Amigos dos Nadadores, na pessoa do seu presidente, Aparecido Carlos Pereira, o “Cidão”, convida os esportistas para prestigiar e torcer para os guerreiros andradinenses.