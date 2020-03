Estrada Timboré Pedreira recebe obra de recuperação em Andradina

ANDRADINA – Após gestão e pedidos enviados pela Secretaria de Obras do Governo de Andradina, a concessionária Via Rondon responsável pelo trecho, vem fazendo obras interventivas na Estrada Vicinal Nemeizão Souza Pereira, conhecida popularmente como Timboré Pedreira.

Com as chuvas fortes provocaram erosão no barranco, encosta de uma travessia, podendo comprometer a via de rolamento. “Foi necessário o início do processo de recuperação que foi atendido prontamente pela concessionária”, explica o secretário da pasta, o engenheiro Ernaldo Calvoso.

A estrada Nemeizão é um importante escoamento de produtores rurais e também é um acesso à sede da APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) de Andradina.

“Agradecemos a preocupação da concessionária por agilizar o atendimento e a qualidade dos serviços que estão sendo realizados evitando maiores transtornos para quem depende daquele acesso”, finaliza Ernaldo.

Secom/Prefeitura