Carreta é apreendida com 107 tijolos de cocaína

Em força-Tarefa, Policiais Militares prendem traficante e apreendem 107 tijolos de pasta base de cocaína avaliados em R$ 20 mil cada

TATUÍ – Na última segunda-feira (02), durante patrulhamento, policiais da Força Tática receberam uma denúncia anônima de que no pátio do Posto Enxovia, na Rodovia SP-127 km 122, haveria uma carreta carregada com drogas.

Os policiais foram até o local citado na denúncia, junto de reforço policial, a comandante da 2° Cia, policiais do Canil, TOR, Tático 214, que abordaram uma carreta do Mato Grosso e seu motorista. Uma busca detalhada veicular foi feita e foram localizados 03 aparelhos celulares, R$ 1.700,00 em dinheiro e 107 tijolos contendo pasta base de cocaína, cada tijolo avaliado em aproximadamente 20 mil reais.

Fonte: PMESP.Blogspot.com