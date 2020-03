Concessionária investiu mais de R$ 2 milhões na renovação da frota

A concessionária ViaRondon entregou no final do ano passado, 31 novas viaturas, 4 Toyota Hilux, 2 Toyota Corolla, 7 Chevrolet Cobalt, 18 Chevrolet Prisma, para a Policia Militar Rodoviária. A nova frota foi completamente equipada para ações de patrulhamento e segurança da rodovia, possibilitando o policiamento ostensivo nos 416km da Rodovia Marechal Rondon (SP-300).

A entrega das novas viaturas cumpre determinação do contrato de concessão e faz parte do convênio firmado entre a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária. As viaturas foram adquiridas com recursos da concessionária com investimento superior a R$ 2milhões.

Para o diretor presidente da concessionária, Eng. Fabio Abritta, os veículos estarão contribuindo diretamente para a segurança dos usuários da rodovia “As novas viaturas contribuem para o desempenho das nossas ações em parceria com a PMRv, resultando em maior segurança aos usuários que trafegam pela SP-300”, destacou Abritta.

Segundo o Ten. Cel. PM Adriano Aranão, comandante do 2º BPRv, “A parceria entre a concessionária ViaRondon e a PMRv, possibilita ao policial a prestação de serviços mais eficientes com a presença ostensiva para segurança dos usuários. Os novos veículos também proporcionam mais segurança e conforto ao policial”. Ainda segundo o Ten. Cel. PM Adriano Aranão, as ações de parceria entre PMRv e concessionária são desenvolvidas em diversas áreas e para os mais diversos públicos, como o projeto de educação no trânsito para crianças Rodovia Mirim, e acredita que cada vez mais a parceria contribui para a melhoria do trânsito e segurança de todos.

Sobre a ViaRondon:

A ViaRondon é responsável, desde maio de 2009, pela administração de mais de 416 km do Corredor Marechal Rondon Oeste no Estado de São Paulo. A concessionária gerencia o trecho que compreende 331,13 km da Rodovia Marechal Rondon SP-300 (entre o km 336,5 em Bauru até o km 667,6 em Castilho) e, também, 23 rodovias de acessos (SPA ́s) que totalizam 85,5 km. A concessão é por 30 anos.

