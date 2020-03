Economizando água: 6 maneiras de diminuir os gastos em sua residência

Com o aumento do preço do tratamento de água e assuntos como sustentabilidade e ecologia cada vez mais em voga, é muito importante reduzir os gastos com água. Mas em quais alternativas apostar para diminuir a conta de água em seu condomínio?

Aquecimento individual:

Em residências mais antigas, ainda há aquecimento central da água, isto é, primeiro a água é aquecida e depois distribuída para o local em que será usada. Isso induz ao desperdício, visto que, enquanto se espera ela esquentar, são jogados diversos litros fora. Porém, com o aquecimento individual, em cada pia e chuveiro do condomínio, a água esquenta mais rápido, diminuindo assim o seu desperdício. E, por mais que seja necessário gastar um pouco mais de dinheiro na instalação do sistema de aquecimento individual, o seu custo extra logo se paga.

Área externa:

Há várias dicas que podem ser aplicadas na área externa dos condomínios para que o gasto de água seja menor. Por exemplo, sempre cobrir a piscina depois de usá-la, pois assim a água não evapora e não é necessário enchê-la tantas vezes. Também, é interessante regar as plantas no início da manhã ou ao fim da tarde para que elas absorvam o máximo de água possível e não precise regá-las mais de uma vez por dia.

Água da Chuva:

A captação da água da chuva pode ser uma ótima alternativa para a diminuição dos gastos. Por mais que essa água não seja considerada potável, ainda é possível usá-la para regar as plantas, lavar a calçada e o carro. Também é possível torná-la própria para o consumo e economizar mais ainda na conta de água. Se quiser saber mais sobre potabilização da água da chuva, leia mais sobre o assunto aqui.

Hidrômetros individuais:

Se achar necessário, é vantajoso por hidrômetros individuais para monitorar quanto cada condômino está utilizando de água. Assim é possível fiscalizar com maior precisão se há alguém que está gastando água demais e assim tomar as devidas providências.

Sistema de reutilização:

A instalação de um sistema de reutilização da água que é usada no chuveiro, nas pias e na máquina de lavar roupa é um dos modos mais eficientes para economizar água. Essa água pode ser usada principalmente na descarga, uma vez que a cada descarga se gasta em média 10 litros e, em um ano, isso equivale a 14.600 litros por vaso sanitário. Então, uma economia desse porte paga o custo da instalação do sistema em pouco tempo.

Conscientização dos moradores:

É muito importante que cada um faça sua parte na hora de economizar. Informar os condôminos que é essencial escovar os dentes com a torneira fechada, lavar o carro com balde e desligar o chuveiro quando estiver lavando o cabelo também pode contribuir para diminuir o desperdício de água à longo prazo.