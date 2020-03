Seção da Câmara de Castilho aconteceu na quinta-feira, 27

CASTILHO – Devido ao período carnavalesco, o presidente da Câmara de Vereadores de Castilho, Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, realizou na manhã de quinta-feira, 27, a seção ordinária que normalmente é realizada às segunda-feira, colocando em pauta para leitura, discussão e aprovação alguns, requerimentos, ou até encaminhamento para as Comissões Permanentes de Estudos, vários Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal.

O próprio presidente Sebastião Reis Oliveira apresentou requerimento solicitando informações da Prefeitura para que, no prazo legal e através do setor responsável, informe quantas pessoas estão cadastradas no programa “Tarifa Social” da concessionária “Águas de Castilho” e também se ainda existem vagas disponíveis para inserir mais famílias nesse programa.

Em sua justificativa para apresentação do presente requerimento, “Tião Japonês” cita que, devido ao grande número de famílias que o procurou para serem cadastradas nessa tarifa social e, segundo alguns comentários, ainda existem algumas vagas disponíveis para inserir mais famílias.

Porém, “diante dessa dúvidas que persistem, o parlamentar castilhense vem solicitar da empresa Águas de Castilho para confirmar essa informação e dar possibilidade dessas famílias carentes receberem esse benefício, que lhe é de direito, pois, diante das dificuldades que essas famílias enfrentam no dia-a-dia, nada mais justo que dar à elas a oportunidade de usufruir de seus direitos”, concluiu o presidente Sebastião Reis Oliveira.