Construtor acusado de dirigir sob efeito de álcool provoca acidente no bairro Passarelli

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou e prendeu na tarde do último dia 22/02, o construtor J. F. S., de 53 anos, residente na rua Polónia, no jardim Europa, acusado de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, provocar acidente de trânsito com vítima e fugir sem prestar socorro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça para apresentação em audiência de custódia.

A detenção do construtor aconteceu depois dele se envolver em um acidente de trânsito próximo das 16h, quando dirigia a picape F1000, nas cores bebe e preta pela rua Guiomar Soares Andrade, sentido Biribas/bosque e no cruzamento com a Av. Lisboa, no bairro Passarelli, realizou uma manobra à esquerda para acessar a referida Avenida, sentido ao jardim Europa, interrompendo a trajetória da motoneta Biz, na cor vermelha, pilotada pela comerciária H. C. P. S., de 33 anos.

Com o choque a vítima na motoneta caiu no asfalto, sofrendo as escoriações e contusões pelo corpo, felizmente mais leves e uma mais grave no tórax, próximo do ombro esquerdo. Pensou-se a princípio que fosse um grande corte, mas foi constatado que foi um ‘risco’ provocado pelo guidão da motoneta. Ela foi socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicada e liberada horas depois.

Depois do acidente o construtor fugiu do local sem prestar socorro à vítima, mesmo alertado por testemunhas para permanecer pelo local. Como ele era conhecido de algumas pessoas que estavam em uma conveniência existente naquele cruzamento, não foi tão difícil de localizar sua residência depois dos PMs obterem algumas informações.

A princípio o construtor disse que a comerciária na Biz não teria sido atingida pela caminhonete dirigida por ele, porém, depois da vítima ser atendida pelo médico da UPA e liberada, foi até o plantão policial e reconheceu como sendo a caminhonete que a atropelou.

O condutor da F1000 recusou ser submetido ao teste do etilômetro.

Com o choque a motoneta Biz sofreu entortamento de toda sua frente, quebra da carenagem, retrovisores e do pedal de freio. Já a caminhonete F1000 praticamente nada sofreu, mas apresentava um grande rasgo no lado esquerdo dianteiro de sua lataria, consequência de um outro acidente no jardim Europa, envolvendo uma outra moto, uma Falcon, quando a vítima também ficou gravemente ferido.

A caminhonete F1000 foi liberado ao final da ocorrência para uma pessoa habilitada, depois de elaboradas as multas pelas infrações cometidas.