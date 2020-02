Fundo Social recebe doação de alimentos do Cursinho Diferencial

ANDRADINA – O Governo de Andradina, por meio da Secretaria de Educação realizou a entrega de aproximadamente 300 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade arrecadados do Cursinho Diferencial na parceria com a Unesp de Ilha Solteira.

Os alimentos foram arrecadados durante o processo seletivo realizado no último dia 09 de fevereiro. Foram preenchidas 160 vagas para as aulas que acontecem na escola “Anna Maria Marinho Nunes” no período noturno.

O Cursinho Diferencial oferece acesso às aulas preparatórias de alto nível que possibilitam o ingresso nas melhores faculdades.

“Toda a colaboração é muito importante para o trabalho do Fundo Social”, destacou a presidente Mirtes Kobayashi ao lado das assessoras Lucinéia Pereira e Cassia Regina Ribeiro.

Segundo o secretário adjunto de Educação, José Ricardo Calestini, as aulas do cursinho são ministradas por universitários do Campus de Ilha Solteira sob a coordenação e orientação pedagógica dos professores doutores. “Além do material didático de qualidade, a principal característica do Cursinho é oferecer troca de conhecimento e informação”.

A iniciativa prevê inclusão já que um dos pré-requisitos para se inscrever é ter concluído ou cursar o 3º ano do Ensino Médio em escolas da Rede Pública, incluindo escolas da Rede SESI. Alunos de escolas particulares só são aceitos mediante comprovação de bolsa, de no mínimo, 50% de desconto.

