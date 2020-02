Após atentado em fazenda, ex-prefeito de Amambai não resiste e morre no hospital

AMAMBAI/MS – Foi confirmado há pouco e de forma extraoficial a morte do ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini, que estava internado no Hospital do Coração, em Dourados. Ele foi atingido por um tiro na cabeça quando saia de sua fazenda, em Amambai, supostamente após ter discutindo com um funcionário. Ele foi atendido e transferido em estado gravíssimo.

Chegou há pouco ao Hospital do Coração em Dourados, a 233 km de Campo Grande, a ambulância trazendo o ex-prefeito de Amambai e atual secretário especial da Casa Civil do governo de Mato Grosso do Sul Dirceu Lanzarini. Ele foi ferido a tiros na manhã desta segunda-feira (24) em sua propriedade rural em Amambai e socorrido para o hospital de Dourados, onde há mais recursos de atendimento.

De acordo com informações de pessoas que participam do socorro, Lanzarini foi atingido com tiro na cabeça e teve perda de massa encefálica. O genro dele, que o acompanhava, também foi ferido no pescoço e no braço e também está sendo trazido para Dourados.

De acordo com informações do Campo Grande News apurou que Dirceu Lanzarini e o genro foram atacados a tiros por um funcionário da fazenda, identificado como Luiz Fernandes, o “Paraguai”, durante discussão por causa de serviço. Após o bate boca, Lanzarini e o genro entraram na caminhonete para saírem do local e foram atacados a tiros. Mesmo ferido, o genro conseguiu dirigir até a cidade.

Policiais civis, militares e agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estão no local à procura do autor dos tiros. Ele teria se refugiado em uma mata. Prefeito de Amambai por três mandatos, Lanzarini foi nomeado na Casa Civil do governo do Estado em novembro de 2018.

Governo MS emite Nota de pesar pelo Falecimento Dirceu Luiz Lanzarini

É com profundo pesar que registramos o falecimento de Dirceu Luiz Lanzarini, ocorrido nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020.

Assessor especial no Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini foi nomeado para função em novembro de 2018. Natural de São Paulo (SP), o engenheiro agrônomo escolheu a cidade de Amambai para viver desde 1981.

Na trajetória profissional, trabalhou na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) do Governo do Estado. Na política, foi eleito três vezes para o cargo de prefeito de Amambai.

Assumindo pela primeira vez o município em 1º de Janeiro de 1997, reeleito em 2000 para o segundo mandato e, em 2008, Dirceu Lanzarini foi reconduzido ao cargo ao comando de Amambai pela terceira vez.

Lanzarini também comandou a Fundação do Desporto e Lazer de MS (Fundesporte) nos Governos de Zeca do PT e André Puccinelli. Municipalista e com visão política articulada, Dirceu foi presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul entre 2003/2004.

Lanzarini tinha 62 anos, era casado com Deise Bianchini e tem duas filhas, Elisa e Marina.

O governador em exercício, Murilo Zauith, decretou luto por três dias a partir desta data.

Governo de Mato Grosso do Sul

Fonte: Midiamax