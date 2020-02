Gatos machos podem ser castrados pelo setor de Zoonoses de Andradina

ANDRADINA – A Unidade de Vigilância de Zoonoses da Secretaria de Saúde e Higiene Pública do Governo de Andradina comunica que está oferecendo serviço de castração de gatos machos à cima de seis meses, gratuitamente, para isso, o proprietário do animal, basta ligar e agendar.

Como explica o médico veterinário responsável pelo setor de Vigilância de Zoonoses, Aziz Abdelnour, “Estamos disponibilizando toda a estrutura da parte operacional da Unidade em nossa ala cirúrgica, para castração de gatos machos para colaborarmos com o controle populacional, o bem-estar do animal e da família”, comentou Aziz destacando que a capacidade hoje é de até 12 operações por dia.

Os interessados poderão agendar pelo telefone, 3722-4910, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Para ser castrado, o gato macho, terá que estar em plena saúde e ainda há alguns cuidados que devem ser tomados até levá-lo para a cirurgia.

“Os donos serão orientados a manter o animal em jejum de comida por 8h e de água por 2h. Destacamos que o transporte é parte essencial para o sucesso de todo o procedimento. Caixas de transporte são as mais indicadas, mas também há alternativas como um saco de algodão amarrado, cestos vazados com tampa e até gaiolas”, disse o veterinário, Fabiano Cardoso que atua com Aziz.

Para garantir a segurança do animal, do proprietário e o controle da situação da equipe de zoonoses o gato deve sair de casa já dentro da caixa de transporte comentou Fabiano, ressaltando que o dono não terá nenhuma preocupação ou gasto, já que o animal sai do setor medicado até com antibiótico para o pós-operatório.

“Além do controle de doenças, evitar animais abandonados ou até maltratados, a castração que agora é um serviço contínuo da

Unidade, faz com que o gato se torne um animal mais caseiro, dócil e com mais qualidade de vida”, enfatizou Aziz que também agradeceu todo o apoio que a prefeita Tamiko Inoue, o secretário de Saúde, Farid Haddad e equipe tem dedicado as ações do setor.

Para a castração de gatas (fêmeas) e cachorros o veterinário informou que existe parceria entre o consórcio intermunicipal e a faculdade de veterinária por se tratar de uma estrutura maior e com suporte extra para aos animais.

Secom/Prefeitura