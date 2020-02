Motorista morre em acidente entre carreta e caminhão carregado com óleo em rodovia de MS

NOVA ALVORADA/MS – Um homem morreu após uma colisão entre uma carreta e um caminhão carregado com óleo no início da tarde de domingo (23), na BR-267, próximo a Nova Alvorada do Sul/MS, a 115 km de Campo Grande.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o motorista da carreta que estava carregada com pacotes de biscoitos. O acidente foi a cerca de 30 km de Nova Alvorada do Sul. Segundo a ocorrência, o motorista morreu antes do socorro chegar. O outro motorista foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Esquipes dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. As duas pistas da via foram fechadas. Identificada vítima fatal de acidente em Nova Alvorada Sul

Foi identificado como sendo William Ramos a vitima fatal do acidente ocorrido no final da manhã deste domingo (23) na BR-267 em Nova Alvorada do Sul, tendo como passageiros sua esposa e dois filhos do casal. A mulher e as crianças teriam conseguido sair, porém, o condutor ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

Na operação para conter a propagação das chamas foram utilizados 7 caminhões da brigada de incêndio da usina Santa Luzia e dois da unidade do corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul.

G1