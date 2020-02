Carvalho Convênio consegue boa vitória frente ao Orlando City

ANDRADINA – A exemplo do primeiro jogo da rodada de quinta-feira, 13, quando o Santo Antônio teve que ter paciência para derrotar a Auto Escola Piloto, o Carvalho Conveniência teve que correr como nunca para vencer por 6 a 2 o Orlando City e só goleou devido o cansaço do adversário, na penúltima rodada válida pela fase oitavas-de-final do Futsal de Férias 2020, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio do Governo de Andradina.

Os dois jogos de quinta-feira tiveram a mesma dinâmica, ou seja, muito toque de bola, muitos gols perdidos na primeira etapa e só conseguindo as vitórias, ambas por goleada, depois de muita correria, muita substituição e o maior adversário aparecendo: o cansaço dos atletas da equipe derrotada. Carvalho Conveniência esteve mais inteiro durante todo o jogo e foi justa a vitória, não pelo bom futebol apresentado, mas pelo preparo físico de seus atletas, fundamental para superar uma defesa bem postada.

TIRO LIVRE

Outra arma bem utilizada pelos vencedores foi o tiro livre direto, já que o Orlando City cansou e utilizou do expediente de parar as jogadas com faltas, fazendo com que estourasse o número máximo delas e tivesse o pesadelo da cobrança de tiros livres diretos. Dois desses 7 gols foram de lances livres.

Ultima rodada das OITAVAS DE FINAL

Jogos desta Sexta – feira 14/02 (GIME)

19:15 – Pumas Porto X Madri/Marcinho Presente

20:15 – Zooi Tabacaria X Esporte Clube Ajax