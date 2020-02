Santo Antônio demora para engrenar mas, no final, goleia a Auto Escola Piloto

ANDRADINA – Demorou mais de 30 minutos para o Santo Antônio engrenar, começar a fazer gols e, ao final do segundo tempo vencer por 7 a 2 e ter certeza que a vaga seria sua diante de um esforçado Auto Escola Piloto, vencido também pelo cansaço dos membros de sua equipe. O placar só deslanchou na verdade depois de 15 minutos do segundo tempo, quando o Santo Antônio começou a dar prioridade ao toque de bola e o adversário, já literalmente “sem pernas”, não conseguiu evitar a goleada. Mas o placar não refletiu o que foi a partida.

A partida, válida pela fase oitavas-de-final, foi realizada na noite de quinta-feira, 13, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, em uma competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio do Governo de Andradina.

Quem esperava que o Santo Antônio ia abrir o placar e deslanchar ainda no primeiro, passou nervoso e teve que esperar a segunda etapa para começar a comemorar os tão desejados gols. Mesmo com as inúmeras alterações do treinador da equipe, o time não conseguia furar a defesa fechada do adversário.

No início da segunda etapa também o jogo se mostrava muito truncado e só com a constante troca de jogadores em quadra e fazendo a bola mudar de lado constantemente, o Santo Antônia conseguiu construir sua vitória.

Depois dos três gols, o time adversário praticamente desistiu de lutar e o Santo Antônio foi construindo um placar elástico, que na verdade não refletiu tudo aquilo que foi em quadra. Sabe-se que a equipe vitoriosa tem plenas condições de chegar à disputa do título da competição, mas deixou alguns torcedores meio preocupados, já que a vitória saiu somente no segundo tempo.

Próximo confronto da equipe já será válido pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2020.

Jogos desta Sexta – feira 14/02 (GIME)

Ultima rodada das OITAVAS DE FINAL

19:15 – Pumas/Porto X Madri/Marcinho Presentes

20:15 – Zooi Tabacaria X E. C. Ajax