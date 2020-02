Motoristas morrem em acidente entre dois caminhões na rodovia Miguel Jubran

Segundo a Polícia Rodoviária, um caminhão bateu na traseira de outro, que estava parado na pista, no quilômetro 415 da rodovia. Com o impacto, a cabine de um dos caminhões ficou prensada e o motorista morreu no local.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista do caminhão atingido estava fora, ao lado do veículo dele, no momento do acidente. Por isso, ele foi arremessado pelo próprio caminhão e também morreu.