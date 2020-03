Jovem achado morto foi assassinado após furtar sorvetes em loja de Bauru, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, a vítima é o morador de rua João Victor Garcia da Silva, de 20 anos. O corpo dele foi achado com pelo menos dois tiros na região da nuca e das costas. Ao lado do corpo, os policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram uma mochila e três caixas de picolé ainda gelados.

Segundo o relato de uma testemunha, o jovem caminhava pela quadra 2 da rua Joaquim Fidélis por volta de 1h20 da madrugada desta quarta-feira, quando uma caminhonete cabine dupla encostou a seu lado e de dentro do veículo partiram quatro disparos. Em seguida, o veículo fugiu do local do crime em alta velocidade.

Segundo o delegado, a DIG chegou ao suspeito após a informação de que nas proximidades do Parque Vitória Régia, que fica próximo ao local do crime, um estabelecimento estava com alarme disparado e a porta de vidro da frente quebrada. Os policiais perceberam que o freezer da loja tinha a mesma marca dos sorvetes encontrados junto ao corpo da vítima.

Imagens do circuito de segurança da loja mostraram que o comerciante que é dono do estabelecimento foi ao local assim que o alarme disparou e saiu de caminhonete em seguida na procura pelo autor do furto dos sorvetes.

Nascimento explica que os policiais foram à casa do comerciante, mas encontraram apenas a caminhonete usada no crime.

Em contato com o suspeito, ele afirmou que se entregaria com seu advogado. Como ele não apareceu, a Justiça aceitou o pedido de prisão temporária do suspeito feito pela polícia. Caso ele não se apresente, será considerado foragido.