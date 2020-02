Câmera flagra assassinato de motorista de Kombi no meio da rua

No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito para o carro na frente da Kombi. O motorista e o passageiro descem, vão para lado onde está a vítima, que dirigia a Kombi. Dois rapazes que estavam na Kombi conseguem sair correndo do veículo.

Segundo registro da Polícia Civil, Davi Gomes de Azevedo, 30 anos, era quem dirigia o veículo e estava acompanhado de outros dois homens no momento do crime. Ainda segundo a polícia, o motorista do carro atirou na cabeça da vítima.

Davi não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia foi acionada e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bauru investiga o caso.

Segundo o delegado Cledson Nascimento, as investigações estão bastante avançadas, mas nenhum suspeito foi preso.

Conforme a polícia, os dois passageiros da Kombi, que presenciaram a ação, contaram que são vendedores de bacias e estavam indo para um posto de combustíveis para abastecer o veículo e começar as vendas pela região no momento do crime.