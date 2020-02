Dupla arromba e furta depósito de material de construção no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança que possam levar a identificação de dois homens que, na madrugada de quinta-feira, 30, arrombaram e furtaram diversas ferramentas elétricas, metais sanitários, guarnições do Rizzo Materiais para Constrições, localizado na rua Bandeirantes, ao lado da praça do bairro Santa Cecília. O caso foi registrado pela Polícia Militar e repassado para a Polícia Civil.

O furto foi percebido logo pela manhã, quando o proprietário chegou para trabalhar e encontrou a porta do depósito arrombada, passando a averiguar o que teria ocorrido. Quando foi rever as imagens do circuito de segurança do comércio, constatou que um indivíduo foi flagrado com uma lanterna andando para vários lugares. Constatou-se que uma segunda pessoa esteve na ação criminosa.

Ao fazer um balanço do que foi furtado, percebeu-se que o prejuízo foi grande. Levaram vários ferramentas elétricas (martelete, furadeira, serra mármore, parafusadeiras), torneiras, discos, brocas, fechaduras, cabos elétricos, metais sanitários, entre outros.