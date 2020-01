Rapaz é preso por tráfico após trabalho da DISE, DIG e DDM

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na tarde de quarta-feira, 29, o jovem K. T., de 22 anos, residente na rua Belgica, no jardim Europa, depois de flagra-lo com cinco porções médias de cocaína e duas porções de maconha, tudo pronto para a venda, além de petrechos para endolação da droga. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça para ser apresentado em audiência de custódia em data oportuna.

A prisão do rapaz, que já jogou para o Andradina E. C., em 2018 e está em um dos times que disputa o Futsal de Férias 2020, foi possível após trabalho investigativo de vários dias desenvolvido pela DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, DIG – Delegacia de Investigações Gerais e da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, de Andradina.

Com o Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça de Andradina, as equipes se deslocaram para a residência dele e em vistoria domiciliar, localizaram no seu interior, dinheiro, petrechos para embalo de droga, cinco porções médias de cocaína e duas porções de maconha, tudo pronto para a venda.

Diante do material ilícito localizado, o delegado de Polícia da DISE decretou a prisão em flagrante do autor, ratificando sua prisão e determinando que ele permanecesse pela carceragem do plantão até o dia seguinte, para ser ouvido em audiência de custódia no fórum local.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia no fórum local, para onde foi encaminhado na tarde de quinta-feira, 30, para ser ouvido em audiência de custódia, o juiz decidiu que ele vai responder ao processo preso, determinando seu recolhimento ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.