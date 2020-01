Jovem ferido em acidente entre moto e Gol ao lado do cemitÃ©rio

ANDRADINA – O jovem Robson Júnior Souza, de 23 anos, sofreu contusão na canela da perna direita e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quinta-feira, 23, no cruzamento da rua Iguaçu com Av. Guanabara, ao ladodo cemitério. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a Titan 150cc, na cor preta, pela av. Guanabara, sentido centro/trevo, e ao chegar no cruzamento citado virou à esquerda a fim de acessar a rua Iguaçu, sentido à Vila Mineira, quando foi surpreendido pela manobra do motorista do VW Gol, na cor branco, o aposentado Edson Boscolo, 75 anos, que tinha a intenção de entrar no acesso secundário que passa entre a citada avenida e o cemitério.

Sem tempo para frear, o jovem bateu forte a moto contra a frente do Gol; Por sorte conseguiu levantar a perna antes do choque, evitando sofrer uma possível fratura.

A motocicleta sofreu amassamento do tanque, entortamento do guidão, pedal de câmbio, estribo, pedaleira, todos lado esquerdo e quebra do pista e aba lateral, também do mesmo lado. Já o Gol sofreu amassamento da barra de suporte do parachoque, capô, quebra de um pisca e arrancada a parte plástica do mesmo parachoque, todos dianteiros esquerdo.

A perícia técnico/científico foi acionada, compareceu ao local e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias.