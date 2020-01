Gêmeos presos em Nova Independência por envolvimento em latrocínio em Piracicaba

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Civil de Nova Independência capturou no último dia 13, os irmãos gêmeos Rafael Travaioli Pinheiro e Renan Travaioli Pinheiro, de 20 anos, residentes na rua Manoel Rodrigues dos Santos, centro, por força de Mandados de Prisão Temporária (30 dias), expedidos pela Comarca de Piracicaba. Encaminhados para o Instituto Médico Legal de Andradina, passaram por exames de corpo delito e depois ficaram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

O CRIME

Os irmãos gêmeos Rafael e Renan Travaioli Pinheiro são acusados de matar, a pedradas, Carlos Eduardo de Campos, 36 anos, no dia 11 de dezembro de 2019, no bairro Alvorada, em Piracicaba. Os dois irmãos, de acordo com a Polícia, estavam escondidos na casa da avó, em Nova Independência, distante mais de 500 Km.

A prisão foi feita por policiais daquela cidade e eles foram levados para Piracicaba, pela Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba (DIG).

Campos apresentava ferimentos na testa, próximo a um dos olhos, além de outras lesões. Ele também teria sido atingido por socos e pontapés pelos dois irmãos, de 19 anos de idade à época do crime. A vítima ficou caída próximo a uma escola municipal, onde morreu.

A reportagem da cidade de Piracicaba acompanhou o caso e relatou que a autoria do homicídio foi esclarecida pela equipe de investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), comandada pelo delegado Demétrius Gondin Coelho. A princípio, a ocorrência foi registrada como homicídio com autoria desconhecida, na Unidade de Polícia Judiciária (UPJ).

Para identificar os autores, os policiais civis fizeram algumas diligências. Com o depoimento de testemunhas, sobre a briga dos gêmeos com a vítima, os guardas civis observaram que os suspeitos já tinham passagem por tráfico de drogas quando ainda eram menores de idade e, por esse motivo, a DISE foi acionada para dar apoio na ocorrência.

Na casa dos suspeitos em Piracicaba, os policiais civis encontraram uma camiseta bastante suja de sangue, que poderia ser da vítima. Com o trabalho de apuração minucioso, os policiais identificaram a autoria do homicídio. Desde então, os irmãos Rafael e Renan estavam sendo procurados. (com informações do site gazeta de Piracicaba.com.br)